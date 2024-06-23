23 июня 2024, 13:06
Надо потерпеть – петрозаводчане смогут сбросить куртки в понедельник
В районах Карелии, где сегодня светит солнце, уже потеплело, в городе еще царит прохлада
При взгляде на уличный термометр хочется сильнее закутаться в шерстяную кофту, а при выходе на улицу застегнуть куртку. В воскресенье в Петрозаводске прохладно. Чуть радостнее становится, когда пробивается солнце. Но это редкость.
Карельская столица пока еще находится под влиянием циклона. В городе всего +13. При этом в других районах Карелии из-за выхода нового антициклона воздух под лучами солнца прогревается до +18, +20.
В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» обещают, что в понедельник в Петрозаводске тоже станет тепло. Горожане смогут рассчитывать на +20, +22. // фото «Петрозаводск говорит»