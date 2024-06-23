23 июня 2024, 08:30
Воскресенье в Карелии будет теплым и ясным
В республике 23 июня осадков не ожидается
Сегодня, 23 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +20°С, на юге местами до +24°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, ясно.
В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +22, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»