Летнее тепло вернется в Карелию. Потепление начнется 23 июня с некоторых районов, а уже 24 июня повышение температуры воздуха заметят все жители республики, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +19...+24 градусов, на севере местами будет +17...+20. Успокоится ветер, осадки возможны лишь местами. Ожидается переменная облачность.

Отмечается, что к середине следующей недели воздух может прогреться и до более высоких значений. Но это пока не точно. // Фото «Петрозаводск говорит»