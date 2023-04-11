Национальная библиотека Карелии приглашает на лекцию

Национальная библиотека Республики Карелия и Карельский центр Николая Рериха приглашает 13 апреля в 15:00 на лекцию «Николай Рерих – певец русской культуры». Читает Ирина Александровна Мамонтова, художник, дизайнер, член Союза художников России, участник многих российских и международных выставок.

Николай Константинович Рерих связан с Россией, связан рождением, молодостью, образованием, думами, писанием, пестротой своей русской и скандинавской крови, связан с ней своим огромным искусством, ведущим к постижению России, отмечают сотрудники Национальной библиотеки РК. Рерих призывал: «Берегите, берегите, прежде всего, не материальные блага, а искусство. Искусство учит нас интуитивно. Идет эра искусства, эра нового, правильного, не механического постижения жизни».

Николай Константинович Рерих - русский художник, философ, писатель, сценограф, археолог, путешественник. Автор «Пакта Рериха», на законодательном уровне закрепившего охрану и защиту памятников культуры во всем мире.

Вход на лекцию свободный. // Фото: Национальная библиотека РК.