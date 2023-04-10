Спектакль карельского режиссера увидят миллионы телезрителей

Спектакль «Сын-медведь» (6+) карельского режиссера Вячеслава Полякова адаптируют под телеверсию. Постановку Национального театра смогут увидеть миллионы зрителей.

В театре сообщили, что Ассоциация национальных театров вместе с телекомпанией Триколор снимает телевизионные версии десяти выдающихся спектаклей национальных театров страны. Постановки смогут увидеть десятки миллионов телезрителей канала Триколор ТВ. В их числе и постановка по мотивам карельских сказок.

По сюжету: жили-были муж и жена, но не было у них детей. Так и доживали бы они свой век одинокими, если бы не встретился мужу в лесу Медведь да не попросился бы к тому в сыновья. А как поселился в доме стариков Сын-Медведь, так и начались Чудеса: и терема богатые строятся, и мосты хрустальные возводятся, и невеста к Сыну-Медведю сватается – царская дочь.

Сказочный сюжет дополнен народными присказками, песнями и обрядами. Элементы и мотивы национальных нарядов, узоров, украшений вплетены в костюмы персонажей, а музыкальное оформление спектакля – это живой звук народных инструментов.

Премьера постановки состоялась в 2015 году, спектакль успел стать лауреатом многочисленных фестивалей. // фото со страницы Национального театра Карелии ВК