Начать отопительный сезон в Петрозаводске предложили пораньше

В Петросовете предложили начать отопительный сезон в столице Карелии раньше времени. Об инициативе народных избранников сообщает пресс-служба городского совета.

В Петросовете предполагают, что так можно будет снизить риски распространения ОРВИ среди воспитанников детских садов и школьников этой осенью. Включить отопление в начале сентября предложили в первую очередь в социальных учреждениях Петрозаводска. В мэрии ответили, что решение о начале отопительного сезона принимает Минстрой республики.

По принятым нормам, чтобы включить отопление, среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать плюс 8 градусов. Администрация города подготовит обращение в министерство с просьбой возможности более раннего старта отопительного сезона в городе. О конкретных сроках пока не говорят. (фото cian.ru)