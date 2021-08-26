В Петрозаводске появились доски памяти наших соотечественников

Улица Петра Тикиляйнена расположена в жилом комплексе «Уютный» на Древлянке-7. Своё название она получила в честь Героя Советского Союза, участника Зимней войны и Великой Отечественной войны, младшего сержанта Петра Абрамовича Тикиляйнена.

В июле 1941-го он, будучи командиром отделения, вместе с сослуживцами сдерживал ожесточенное наступление вражеских войск в п. Ристисалми. Все наши бойцы погибли, но боевую задачу - не пустить врагов к дороге на Петрозаводск – они выполнили. Петру Тикиляйнену было всего 19 лет.

Имя другого нашего соотечественника Самуила Яковлевича Маршака носит улица в соседнем ЖК «Мелодия леса».

Этого человека, наверное, можно не представлять, не одно поколение русских детей выросло на его произведениях, и даже во взрослом возрасте помнит их наизусть. Но не многие знают, что Самуил Яковлевич жил в Петрозаводске. Именно в нашем городе он получил первый педагогический опыт в 1918 году. Прожив здесь сравнительно недолго, он внес вклад в развитие дошкольного воспитания детей, работая инструктором подотдела дошкольного образования, и поучаствовал в организации первых в Карелии детских учреждений. Кроме того, Маршак был депутатом Петрозаводского Городского Совета.

Памятные доски были установлены застройщиком микрорайона Дрелянка-7 компанией «КСМ».

Ранее, в 2018 году застройщик установил памятную доску Герою Советского Союза, начальнику оперативного управления штаба войск Карельского фронта Фёдору Ивановичу Толбухину. Улица его имени также находится в микрорайоне Древлянка-7.