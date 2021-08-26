Аспирантка ПетрГу получила 600 тысяч рублей на реализацию проекта

Проект аспирантки ПетрГУ Кристины Марцинкевич по достоинству оценили на межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». В университете сообщили, что их сотрудница получила крупную сумму на реализацию своей идеи.

Форум проходит в Ленинградской области, на нем Кристина презентовала «Школу информационной безопасности». На проект выделят 600 тысяч рублей.

В его рамках студентов и школьников старших классов обучают основам информационной безопасности. То есть они узнают, как защитить компьютер, свой сайт или приложение, базу данных, сервер и другие подобные вещи.

Проект состоит из восьми мастер-классов по различным направлениям сферы информационной безопасности. В частности, это криптография, администрирование, разбор веб-уязвимостей, стеганография.

Спикеров пригласят преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, это специалисты крупных организаций в сфере кибербезопасности. В рамках проекта в Петрозаводске также проведут городские командные соревнования по информационной безопасности. // Фото: ПетрГу