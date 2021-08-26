26 августа 2021, 17:39
Общество

Аспирантка ПетрГу получила 600 тысяч рублей на реализацию проекта

Кристина Марцинкевич представила «Школу информационной безопасности» на молодежном образовательном форуме

Проект аспирантки ПетрГУ Кристины Марцинкевич по достоинству оценили на межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». В университете сообщили, что их сотрудница получила крупную сумму на реализацию своей идеи.

Форум проходит в Ленинградской области, на нем Кристина презентовала «Школу информационной безопасности». На проект выделят 600 тысяч рублей.

В его рамках студентов и школьников старших классов обучают основам информационной безопасности. То есть они узнают, как защитить компьютер, свой сайт или приложение, базу данных, сервер и другие подобные вещи.

Проект состоит из восьми мастер-классов по различным направлениям сферы информационной безопасности. В частности, это криптография, администрирование, разбор веб-уязвимостей, стеганография.

Спикеров пригласят преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, это специалисты крупных организаций в сфере кибербезопасности. В рамках проекта в Петрозаводске также проведут городские командные соревнования по информационной безопасности. // Фото: ПетрГу

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новости Карелии
Санкт-Петербург
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