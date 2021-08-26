Трем городам Карелии выделят федеральные средства на благоустройство

Три карельских города получат деньги из российской казны на воплощение своих проектов по благоустройству. Об этом в официальном аккаунте в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Ура! Кемь, Сегежа и Медвежьегорск стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды!», - написал он.

Глава Карелии добавил, что конкуренция была очень серьезной: на конкурс из 73 регионов РФ поступило 307 заявок.

«Поэтому особенно радостно, что сразу три наших города получат средства на воплощение в жизнь своих идей», - отметил он.

В частности, в Сегеже построят одноименный семейный парк, в Медвежьегорске обустроят городской парк «Медвежье Заонежье», а в Кеми модернизируют городскую площадь. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте