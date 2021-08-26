С октября в Сортавале можно будет пить некипяченую воду из крана
Современную систему очистки воды совсем скоро получит Сортавала. Последним этапом масштабной модернизации городского водоснабжения стало строительство водоочистной станции. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что оборудование уже установили, скоро стартуют пуско-наладочные работы.
Объект построили по федеральному проекту «Чистая вода». Он позволил использовать современный метод коагуляции для очистки.
К решению задачи подошли комплексно: сначала реконструировали водозаборные сооружения, затем ввели в строй современную насосную станцию.
Постепенно системы водоснабжения планируют модернизировать и в других населенных пунктах Карелии.
«С руководством компании «Карелводоканал» обсудили планы по модернизации системы водоснабжения поселка Кааламо, а в дальнейшем и в соседних районах Приладожья», - заявил Парфенчиков.
Он отметил, что в Сортавале уже в октябре можно будет пить воду из крана без кипячения и дополнительной фильтрации. Так говорят специалисты. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте