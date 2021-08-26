Центр школьного и студенческого добровольчества откроется в Карелии

В Петрозаводске появится Центр школьного и студенческого добровольчества. Он откроется в сентябре в здании на Ленинградской, сообщает пресс-служба главы региона.

Приоритетными направлениями нового центра «Мосты добра» станут школьное и студенческое добровольчество.

Центр развития добровольчества откроется благодаря федеральной субсидии по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. (фото pixabay.com)