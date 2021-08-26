26 августа 2021, 16:37
Общество

Центр школьного и студенческого добровольчества откроется в Карелии

Центр «Мосты добра» откроется в сентябре на Ленинградской в Петрозаводске

В Петрозаводске появится Центр школьного и студенческого добровольчества. Он откроется в сентябре в здании на Ленинградской, сообщает пресс-служба главы региона.

Приоритетными направлениями нового центра «Мосты добра» станут школьное и студенческое добровольчество.

Центр развития добровольчества откроется благодаря федеральной субсидии по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. (фото pixabay.com)

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добровольчество
волонтеры
новости петрозаводска