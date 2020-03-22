Начальник полиции Петрозаводска откровенно рассказал о работе коллег

55 процентов преступлений, совершенных в карельской столице в прошлом году, остались нераскрытыми. Такова официальная статистика УМВД России по Петрозаводску. При этом, по сравнению с предыдущим периодом, раскрываемость особо тяжких преступлений возросла, а тяжких – снизилась.

Показатели нашему изданию предоставило руководство городской полиции. По информации ведомства, в 2019 году увеличилось число зарегистрированных преступлений. Заметнее всего «подскочила» статистика по дистанционным хищениям, которые к тому же большей частью остаются безнаказанными. Ухудшилась и криминальная обстановка на улицах города; правда, сократилось число преступлений против личности, в том числе убийств и избиений.

Начальник петрозаводской полиции Николай Красовский согласился эти показатели прокомментировать и ответить на наши вопросы о работе своих коллег.

– Хочу остановиться на том, что нагрузка на полицейских возрастает с каждым годом. Я бы не сказал, что она чрезмерная, но количество обращений из года в год увеличивается. Связано это с тем, что город расширяется, строятся новые микрорайоны, – сказал Красовский.

Руководитель полиции отметил, что в ведомстве есть дефицит кадров.

– Хотелось бы, конечно, больше сотрудников. Надеемся, что перепись, которая состоится в апреле, даст официальные данные по количеству граждан. Поскольку численность сотрудников внутренних дел определяется в том числе исходя из численности населения, – сообщил Николай Красовский. – Однако и люди стали к нам меньше идти на работу. Кроме прочего, далеко не все проходят отбор по психологическим и физическим характеристикам, по уровню образования.

Судя по официальной статистике, раскрываемость многих разновидностей преступлений колеблется в районе 50 процентов. Такая, например, ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Уличные преступления раскрываются еще реже – в 43 процентах случаев. Виновных в совершении тяжких преступлений находят через раз; правда, раскрываемость особо тяжких преступлений выросла до 65 процентов.

Руководство полиции карельской столицы не считает, что в городе разгул преступности, а нарушители закона чувствуют себя безнаказанными.

– Какие-то недочеты в любой работе бывают, мы с ними боремся, но я бы не сказал, что какая-то безнаказанность имеет место. Например, раскрываемость преступлений по нанесению тяжких телесных повреждений составила 94 процента. То есть единицы остались нераскрыты,

– комментирует Николай Красовский.

Его подчиненный Андрей Лебидка привел пример успешной работы полицейских.

– В Соломенном совершается разбойное нападение. Человек в маске заходит с ножом в бар, вымогает деньги. Служебная собака нашла и нож, и маску, привела к порогу дома, где живет злоумышленник.В течение часа преступление было раскрыто!

Андрей Лебидка

Самая тяжелая ситуация – с преступлениями, которые совершаются дистанционно. Это телефонные мошенничества, а также хищения, совершенные посредством интернета. За 2019 год было зарегистрировано более тысячи таких преступлений. Причем пострадавшие лишаются огромных сумм.

– Из недавних случаев: петрозаводчанка с конца января переписывалась через социальную четь с какими-то людьми, которые предложили ей открыть счет на финансовой бирже. В результате с января по март она перевела им более 2,3 миллиона рублей. Для этого ей пришлось взять кредит более полутора миллионов рублей. Она в долговую яму залезла, это же трагедия, – рассказал Николай Красовский.

Раскрываемость по таким делам ужасающая: уголовное производство окончено лишь по 83 эпизодам. Это объяснимо: ловить и привлекать к ответственности мошенников невероятно трудно.

– Мы в Петрозаводске задержали и добились заключения под стражу человека, которого обвиняют в дистанционном мошенничестве. Там около двадцати эпизодов! И сейчас наша следственная группа поедет в командировку: Москва, Казань, Сахалин… В общей сложности 15 городов!

Будем работать с потерпевшими, изымать у них переписку, документировать. На полтора месяца они уедут!

– приводит пример руководитель петрозаводской полиции.

Красовский подчеркивает, что главный инструмент борьбы с аферистами – профилактика. Полиция через СМИ регулярно сообщает о подобных преступлениях и призывает граждан не вестись на уловки жуликов.

Профилактика – это хорошо, но есть претензии и к самим полицейским. Так, журналист портала «Петрозаводск говорит» спросил, почему МВД с таким скрипом возбуждает уголовные дела по, казалось бы, очевидным поводам. В частности, именно полицейских обвинили в том, что они не остановили вовремя «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. Дело в отношении трех сотрудников, которым инкриминируют халатность, сейчас рассматривается в суде.

Другой случай – избиения курсантов Речного училища. Наше издание публиковало убедительные доказательства того, что курсантов бил воспитатель (теперь уже бывший) Глеб Нахаев, в том числе жестоко, но полиция решила не возбуждать уголовное дело.

Николай Красовский считает, что оснований для уголовного преследования бывшего воспитателя «речнухи» нет.

– Опрошены все участники событий. Насколько я знаю, проведена служебная проверка в самом училище. Вероятный потерпевший, которому были причинены телесные повреждения, категорически утверждает, что ему их причинили какие-то неизвестные ребята в процессе потасовки…

– Однако имеется объемная переписка, в которой курсанты сами рассказывают, что их избивали. Вы ее игнорируете? – спросил корреспондент.

– Есть рамки правового поля. Очные ставки мы можем проводить только при наличии определенных оснований, – ответил Николай Красовский. – Моя позиция такова, что лучше мы виновного не накажем, чем невиновного привлечем. Однако отмечу, что в настоящее время проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Николай Красовский

Отметим, что в распоряжении редакции «Петрозаводск говорит» есть аудиозапись, в которой Глеб Нахаев сам говорит, что избивал своих подопечных. Мы готовы предоставить ее правоохранительным или надзорным органам.

Несмотря на вопросы к работе полиции, Николай Красовский полагает, что имеется положительная динамика. Так, стало легче дозвониться до дежурной части – это была многолетняя проблема, решить которую удалось после введения номера 112.

– Я бы не стал давать оценку работе полиции. Работу нашу оценивает вышестоящие руководство, а также граждане.Однако я считаю, что отдыхать к нам люди охотно едут. И моя семья, мои дети, которые живут в карельской столице, чувствуют себя спокойно, – подытожил главный полицейский города.

В пресс-службе карельского МВД нам сообщили, что, по данным ВНИИ МВД России, сегодня уровень доверия жителей республики к полиции составляет 50,2 процента. С каждым годом этот показатель растет.