Скандал с избиениями курсантов речного училища остался без последствий

Правоохранительные органы Карелии никого не наказали за избиения несовершеннолетних в Речном училище в Петрозаводске. Такой вывод можно сделать спустя почти два месяца после начала полицейской проверки, поводом для которой стала публикация на портале «Петрозаводск говорит».

Как стало известно нашему изданию, полиция карельской столицы не стала возбуждать уголовное дело ни по фактам побоев, ни по фактам ненадлежащего воспитания детей. Это единственная непротиворечивая информация, которую нам удалось получить из различных официальных источников. В нашем распоряжении имеются письма из транспортной прокуратуры (Речное училище находится в ее зоне ответственности) и Следственного комитета, а также сведения от пресс-службы полиции и руководителя самого Речного училища. Данные изумляют обилием несовпадений, но ясно одно – к ответственности до сих пор никто не привлечен.

Для начала процитируем ответ Транспортной прокуратуры, который получил представитель курсантки Анастасии – той самой, что рассказала об избиениях. 28 января надзорный орган сообщил следующее.

«По результатам проверки [полиции] вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также Отделом полиции №2 УМВД 04 января вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях по фактам применения физической силы к курсантам».

Обратите внимание на дату в тексте – 4 января. Дело в том, что уже после новогодних праздников журналист портала «Петрозаводск говорит» давал пояснения участковому уполномоченному полиции по фактам, изложенным в публикации. Но, по версии Транспортной прокуратуры, к тому моменту правоохранительные органы уже полностью разобрались в ситуации. Очень странно.

Еще страннее то, что Следственный комитет Карелии на аналогичный запрос дал совершенно другой ответ. Процитируем и его.

«В отделе полиции №2 УМВД по Петрозаводску возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении [бывшего воспитателя Речного училища] Нахаева Г.А. по факту нанесения побоев… Вместе с тем, в действиях Нахаева Г.А. могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных ст. 115, 116, 156 УК РФ, а также преступлений, подследственных следователям Следственного комитета РФ».

То есть информация прямо противоположная! Со слова Следкома, правоохранительные органы не просто узрели нарушение закона, а уже и возбудили «административку» по факту побоев. Есть основания и для уголовного преследования. Статья 115 – это умышленное причинение легкого вреда здоровью. Статья 116 – те же побои. Статья 156 – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

Наконец, самый интересный пункт – про преступления, подследственные комитету. Надо полагать, в ходе проверки выявились сведения о каких-то еще деяниях, не упомянутых в наших публикациях. Причем деяниях не абстрактных, а совершенно конкретного человека, про которого и говорится в нашем тексте – бывшего воспитателя Глеба Нахаева.

Мы обратились за разъяснениями в Речное училище; уж его-то начальству должны предоставить точную информацию насчет преступлений, совершенных в его стенах. Руководитель учебного заведения (официально оно называется филиалом Государственного университета морского и речного флота) Альберт Сбитнев рассказал, что полиция по итогу проверки действительно вынесла отказник, о чем уведомила Транспортную прокуратуру.

И наконец, полиция. Именно она проводила проверку и именно она должна владеть исчерпывающей информацией о ее итогах. Как сообщили в пресс-службе МВД, полиция действительно вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Что касается административного наказания, то, оказывается, нельзя в рамках одного и того же заявления проводить проверку и по уголовным статьям, и по административным. И это прямо противоречит тому, что писали Следком и Транспортная прокуратура. Кстати, в МВД отдельно подчеркнули, что не извещали о своих решениях Транспортную прокуратуру - данное ведомство петрозаводскую полицию никак не контролирует. И почему Альберт Сбитнев ссылается на Транспортную прокуратуру, им непонятно.

Такая вот межведомственная координация.

Теперь – о самой проверке. Она была начата 19 декабря, спустя три дня после нашей публикации. Девушка-курсант Речного училища, рассказавшая нам об избиениях, уверяет, что ни один представитель правоохранительных органов с ней не связывался. Зато, по данным МВД, правоохранители опрашивали ее сокурсников. Те ожидаемо заявили, что их никто не избивал. Так же курсанты говорили и на пресс-конференции в конце декабря; правда, журналисты им не поверили.

Также в полицию, как было сказано чуть выше, вызывали журналиста портала "Петрозаводск говорит". Это было спустя почти месяц после начала проверки. Участковый уполномоченный просил рассказать все, что нам известно об избиениях. И наш журналист сделал это: продемонстрировал текстовые и голосовые сообщения курсантов Речного училища, в которых те расписывали поведение своего воспитателя.

По мнению нашего издания, эти сообщения прямо свидетельствуют, что жестокое обращение имело место. Мы не просим читателя верить нам на слово, поэтому приводим самые яркие цитаты почти дословно (кое-где пришлось убрать матерные слова).

Вот, например, общение Анастасии с юношей по имени Егор. Глеб Нахаев избил его, когда парень хотел купить наркотики. Молодой человек объясняет, за что ему досталось и как он скрыл происшествие от руководителей училища.

«Войнову (замначальника Речного училища. – Авт.) кто-то рассказал, что это Глеб меня [избил]. А я зачесал (соврал. – СР), что это трое гопарей», – рассказывал курсант подруге.

«То есть ты смирился с тем, что тебя побили?» – спрашивала девушка.

«И как мне с этим не смириться? Ну, Глеб [избил], ты это знаешь. И [избил] за дело, за дерьмо. Что, заяву на него писать? Я сам виноват на самом деле»,

– ответил молодой человек. Свои ответы Егор отправлял в виде голосовых сообщений.

Именно после этой истории Анастасия решила бороться с существующей воспитательной практикой. И на нее ополчились те, кого она пыталась защитить. Вот такие сообщение адресовали курсанты Речного училища 17-летней девушке.

«Вот честно, я более чем уверен, что каждый, кто как-то получал [побои] от Глеба Андреевича, знал, за что. Просто так никто ни разу не получил», – писал один из курсантов.

«Вообще-то друзья [дерутся], так-то вообще спокойно. Он же бил не просто так. Он это в поучение делал», – рассуждал другой учащийся.

«Насть, я пытаюсь понять, но не получается. У тебя есть [великолепный] командир. Да, он может применить грубую силу, но раньше и [лицо] могли в кровь [расквасить], но это не важно. Ты хочешь, чтобы нам заменили командира? Ты хочешь, чтобы страдал курс? Или ты хочешь, чтобы тебя [имел] какой-либо старпер? Хочется новых ощущений? Мы один курс, тем более ты не живешь в общаге, а еще и что-то говоришь на командоса. Не нравится – живи молча, мы живем на курсе, а не ты», – обращался к девушке ее сокурскник.

«На самом деле Глеб Андреевич нас выгораживает, и он бьет только за косяки. Даже если он начнет [избивать] кого-то, это будет за дело. Зачем ты рассказала, то Глеб [избил] [одного из курсантов]?»,

– такое голосовое сообщение Анастасии отправила девушка-курсант, когда-то с ней дружившая.

Все эти сообщения – и голосовые, и текстовые – были опубликованы в СМИ до или во время проверки МВД. Более того, журналист портала «Петрозаводск говорит» продемонстрировал их в полиции, когда его туда пригласили. Нам казалось, что этих данных, а также показаний Анастасии вполне достаточно для возбуждения уголовного дела. Однако у правоохранительных органов, очевидно, другое мнение.

Это, впрочем, неудивительно. Напомним, что петрозаводская полиция не нашла состава преступления в действиях Антона Ипатова, проломившего голову своему собутыльнику. В результате Ипатов зарезал двух девушек и чуть не убил школьницу. Карельская полиция, судя по всему, вообще благосклонно относится к проявлениям насилия. Никто не наказал людей, напавших на журналиста Алексея Владимирова и нашу коллегу Елену Гульшину. Никто не привлечен к ответственности за драку с участием известного байкера Геннадия Мазова. Налет на офис с ножом и битой, сопровождавшийся угрозами расправы, квалифицировали как мелкое хулиганство. И речь сейчас идет о резонансных историях, попавших в поле зрения и широко освещавшихся в СМИ! Что же говорить о рядовых эпизодах?..

Возникает ощущение, будто карельских полицейских растили и воспитывали так же, как и сокурсников Анастасии. Те тоже не видят особой проблемы в насилии.