Начальник почты в Ведлозере попалась на растрате казенных денег

Следователями Олонецкого отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи деревни Ведлозеро.

Женщина обвиняется в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Следствием установлено, что в период с сентября 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая, являясь начальником почтового отделения, совершила присвоение денежных средств из кассы почты в общей сумме свыше 140 тысяч рублей, которые использовала в личных целях по своему усмотрению.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.