06 июля 2021, 17:08
Происшествия

Начальник почты в Ведлозере попалась на растрате казенных денег

Возбуждено уголовное дело о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения

Следователями Олонецкого отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи деревни Ведлозеро.

Женщина обвиняется в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Следствием установлено, что в период с сентября 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая, являясь начальником почтового отделения, совершила присвоение денежных средств из кассы  почты в общей сумме свыше 140 тысяч рублей,  которые использовала в личных целях по своему усмотрению.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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