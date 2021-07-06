Пьяный на скутере катался в Прионежском районе

В Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления скутером 48-летнего местного жителя.

У мужчины наблюдались внешние признаки опьянения. К тому же ранее был лишен права управления транспортным средством.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 1.02 промилле. Нарушителю в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством», грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. // Фото: ГИБДД Карелии