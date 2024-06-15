Набирающая популярность игра может быть опасна для психики

Набирающая популярность игра Hamster Kombat может привести к проблемам с ментальным здоровьем. Ее суть – нажимать на кнопку с изображением хомяка и зарабатывать игровые монеты, которые пользователи рассчитывают в будущем обменять на реальные деньги.

Подобное увлечение игрой может навредить ребенку, он может впасть в зависимость на фоне легкой выработки дофамина.

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с газетой «Известия» отметила, что ребенок может перестать спать, общаться с людьми и проводить время только с гаджетом. Это может привести к перенапряжению нервной системы, срывам и развитию психических заболеваний. У ребенка пропадает мотивация к учебе, стараниям, ухудшается память и внимание, он становится более вспыльчивым, агрессивным, раздражительным.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг отметил, что увлечение детьми гаджетами отвлекает от чтения, подвижных игр и самостоятельного мышления. Зависимость возникает у детей и подростков быстрее в силу незрелости их психики и отсутствия соответствующего примера родителей. // фото freepik.com