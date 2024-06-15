Диетолог назвала полезную основу для окрошки

Диетологи предложили рецепт полезной окрошки. Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, что водителям в жаркую погоду рекомендуют отказаться от нескольких продуктов и включить в рацион холодные овощные супы.

По мнению внештатного диетолога российского минздрава Виктора Тутельяна, в окрошке на кисломолочной продукции появляется немного белка, такой суп чуть более полезен, чем приготовленный на квасе.

Однако для тех, кто следит за фигурой, окрошка на кефире – не вариант, про квас из магазина тоже лучше позабыть, а вот на домашнем напитке суп получается самым калорийным. В 100 г блюда содержится примерно 80 ккал, в 100 г кефирной окрошки -примерно 60 ккал. Также основа для окрошки из огуречного рассола, несмотря на пользу, содержит много соли.

Диетолог Галина Ильенко в беседе с изданием «Доктор Питер» рекомендует делать окрошку на минеральной воде. В ней будет всего около 35 ккал. В минералке есть калий, магний, йод, селен.

От окрошки лучше отказаться тем, у кого есть гастрит, язва, заболевание печени или желчного пузыря. От блюда эти проблемы могут обостриться. // фото unsplash.com