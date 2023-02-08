Набережная Петрозаводска превратилась в одну большую стройку

Три дня и три ночи есть у участников фестиваля «Гиперборея-2023», чтобы представить жюри и зрителям свои творения. 11 февраля финал, как называют этот праздник в столице Карелии – зимний День города. Поэтому работа закипела прямо с утра 8 февраля. На набережной Онежского озера должны появиться 20 ледовых и 10 снежных скульптур.

В первый день работы в ход идет, в основном, пила или ножовка. Это потом ледовых дел мастера будут мелкими инструментами выпиливать детали, сегодня важно подготовить основы для будущих фигур. А деталей, видимо, будет немало, ведь тема нынешнего фестиваля – «Сказки». Мы увидим и избушку на курьих ножках, и льющуюся воду – живую и мертвую, и много чего еще.

На фестиваль в Петрозаводск приехали мастера из многих городов России: Петербурга, Мурманска, Кировска, Благовещенска, Ижевска, Хабаровска, Архангельска, Тюмени, Томска, Череповца, Мончегорска, Омска, Нижнего Тагила, Рязани. Международный статус празднику обеспечила китаянка Линь Линь Чжао. Правда, она учится здесь же, в Петрозаводске, но все-таки из Китая.

Погодой участники фестиваля довольны. Говорят, что «легкий минус» для работы – самое то. Ледовые кубы вообще идеальные. В снежных попадаются кусочки льда, что несколько осложняет работу, но «скульпторы» не жалуются.

А вот на самой набережной большие лужи. Пока что непонятно, позволит ли погода участникам завершить работу, и не испортит ли она финал. // Фото «Петрозаводск говорит»