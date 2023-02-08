МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

В Карелию идет непогода. Соответствующее предупреждение распространяет МЧС по РК со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 9 февраля, начиная с северных районов, в республике ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы Карелии.

Спасатели советуют жителям и гостям республики не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к повисшим проводам, не оставлять транспортные средства рядом со слабо закрепленными конструкциями. Следует ограничить использование личного транспорта, нахождение детей на улице и движение по подвесным пешеходным мостам. // Фото: unsplash.com