В Петрозаводске создали мобильное приложение для модниц

Карельские разработчики создали мобильное приложение, которое поможет выбрать фасон, цвет и стиль одежды в соответствии с внешними данными. Также виртуальный помощник подскажет варианты нового цвета для волос и цветовую гамму для макияжа.

В приложении есть обновляемые рекомендации по внешнему виду в зависимости от сезона и с учетом мировых трендов, а также своя социальная сеть, где можно обсудить с подружками модные тенденции и похвастаться переменами в своей внешности.

«Мы надеемся, что приложение станет настоящей подругой, которая всегда с тобой, и подскажет то, что нужно именно тебе»,

- сказала автор идеи и создатель приложения Кристина Галактионова.

О том, как это работает, в нашей беседе с имидж-стилистом.