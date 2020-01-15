На железнодорожном вокзале пропал мужчина

МВД Карелии ведет розыск петрозаводчанина, о местонахождении которого неизвестно с 6 января, сообщает пресс-служба ведомства.

О пропавшем известно, что он 1971 года рождения и последний раз его видели 6 января на железнодорожном вокзале Петрозаводска.

Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом, просят незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: +7-999-094-51-26.

Напомним, сегодня в Петрозаводске также был объявлен розыск десятилетнего ребенка, ушедшего из дома на Перевалке и пропавшего. Как стало известно позднее, мальчик найден и криминальной составляющей в его исчезновении нет.