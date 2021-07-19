На заметку: 5 фраз, выдающих телефонных мошенников

Пройти бесплатное медобследование или массаж, взять выгодный кредит, затестить новую косметику — назойливые звонки и сообщения, как правило, сильно раздражают и отвлекают от важных дел. Но иногда такие звонки могут обернуться серьезными финансовыми потерями и стрессом. Эксперты МТС подготовили чек-лист из пяти популярных фраз, которые выдают мошенников.

- Сообщите данные карты.

Все просто: банки этого не попросят. Грамотный специалист понимает, что это не та информация, которой принято делиться.

- Сообщите код из СМС.

Вы серьезно? А может еще дать код от квартиры, где деньги лежат. В сущности, это похожие истории.

- С вашей карты произошло списание средств, с вашей карты списали деньги в другом регионе, только что мы заменили подозрительную операцию по вашей карте…

Цель всех этих фраз – напугать и сбить с толку. После обычно следуют фразы из пунктов 1 и 2.

- Поздравляем, ваш приз – автомобиль!

Помните, что выиграть в конкурсах, в которых вы не принимали участие, невозможно. А бесплатный сыр только в мышеловке.

- Ваш друг/брат попал в беду.

Может стоит позвонить и убедиться? И не паникуйте!

Впрочем, существуют также доступные и эффективные способы защиты от спамеров. Например, в конце мая этого года на большинстве тарифных планов МТС появилась новая функция "Базовая защита от спам-звонков". Услуга уже включена в первоначальный пакет услуг, т.е. не требует дополнительных вложений. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить ее самостоятельно, набрав *111*0867*1#.

Есть и другие решения:

«Черный список» - услуга, позволяющая самостоятельно блокировать рекламные (и не только) номера или устанавливать временные промежутки, в которые с заблокированных номеров вам будет не дозвониться. Есть и опция «Черный список для детей» - она объединена с родительским контролем.

Услуга «Блокировка спам-звонков» отличается тем, что все входящие вызовы проверяются в режиме реального времени по спам-базе, которая формируется МТС.

«Антиспам» предназначен для блокировки рекламных рассылок в SMS. Если вы получили спам-объявление, в течение 24 часов отправьте SMS с номером отправителя рекламы на короткий номер 6333 — это бесплатно, если вы находитесь в зоне действия сети ИС. В течение суток служба поддержки МТС пришлёт уведомление о регистрации жалоб и даст рекомендации по блокировке ненужной рассылки.

Есть еще истории с определителями номера, иногда полезно, чтобы отличить важный звонок от спама. Подробности можно узнать на официальном сайте или приложении «Мой МТС».