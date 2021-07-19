Ипотека с господдержкой теперь доступна семьям с одним ребенком

Строительная компания «КСМ» совместно с партнером Банком «ВТБ» предлагает петрозаводчанам комфортабельные квартиры со ставкой от 5% на весь срок кредитования по программе «Семейная ипотека с господдержкой».

Теперь участниками программы могут стать семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился хотя бы один ребенок. Также право на льготную ставку предоставляется семьям, в которых есть ребенок-инвалид младше 18 лет.

Варианты планировок и примерный ежемесячный платеж по программе «Семейная ипотека с господдержкой»

Больше вариантов планировок смотрите здесь.

Выбирайте квартиру своей мечты от надёжного застройщика и бронируйте на сайте kcm-kvartira.ru.

ПАО "ВТБ" - Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 на осуществление банковской деятельности. Предложение распространяется на все строящиеся и готовые объекты. Ставка 5% действует при условии личного и имущественного страхования. Сумма кредита до 6 000 000 руб. Первоначальный взнос от 15%. Срок кредита от 1 до 30 лет. Гражданство заёмщиков и детей - РФ.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. На правах рекламы.