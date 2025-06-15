15 июня 2025, 18:47
Культура

На «Воздухе Карелии» работали триста волонтеров

Целая армия добровольцев помогла организовать фестиваль на высоком уровне
Добровольцы на "Воздухе Карелии"
Фото: Птз Говорит

Около двух месяцев строился фестивальный городок «Воздуха Карелии» (0+). И в этом организаторам мероприятия помогали волонтеры. Они разных возрастов - от 18 лет до бесконечности, все, кто откликнулся на призыв стать частью команды.

Одни стали строителями: ставили палатки, необходимые для безопасности ограждения, помогали возводить три сцены. Другие снимали процесс на видео, делали промо-кампанию фестиваля. Есть еще множество направлений, куда приложили руки волонтеры - готовить еду, помогать медикам и службе безопасности. Все это на безвозмездной основе, только для того чтобы стать частью фестиваля. 

С их помощью все проходит на хорошем, качественном уровне. © «Петрозаводск говорит»

 

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