На «Воздухе Карелии» работали триста волонтеров

Около двух месяцев строился фестивальный городок «Воздуха Карелии» (0+). И в этом организаторам мероприятия помогали волонтеры. Они разных возрастов - от 18 лет до бесконечности, все, кто откликнулся на призыв стать частью команды.

Одни стали строителями: ставили палатки, необходимые для безопасности ограждения, помогали возводить три сцены. Другие снимали процесс на видео, делали промо-кампанию фестиваля. Есть еще множество направлений, куда приложили руки волонтеры - готовить еду, помогать медикам и службе безопасности. Все это на безвозмездной основе, только для того чтобы стать частью фестиваля.

С их помощью все проходит на хорошем, качественном уровне. © «Петрозаводск говорит»