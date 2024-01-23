На СВО погибли трое бойцов из Петрозаводска

Еще трое жителей столицы Карелии погибли в ходе проведения специальной военной операции. Имена погибших бойцов сегодня сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

«Трое Игорь Сергеевич Смородов, Артур Юрьевич Куйкин, Артем Васильевич Гашков…»

Колыхматова выразила родным, близким, друзьям и боевым товарищам глубокие соболезнования.

22 января в Сегеже простились с тремя погибшими военнослужащими - Денисом Писаревым, Олегом Хомицевичем и Владимиром Безвытновым. // фото с VK-страницы главы города/ unsplash.com/ Caleb Hernandez Belmonte