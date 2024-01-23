23 января 2024, 10:09
Пешеход чудом спасся от летящего автомобиля в Петрозаводске
Регистратор снял момент опасной дорожной ситуации на улице Чапаева
В Петрозаводске пешеход едва не попал под колеса автомобиля. Инцидент случился на улице Чапаева и попал в объектив регистратора ехавшей рядом машины, кадры публикует dtpptz.
На кадрах видно, как автомобиль в правой полосе остановился, чтобы пропустить человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход начал движение. В этот момент по левой полосе пролетела другая машина. Горожанин чудом успел вовремя остановиться и не попал под колеса.
Жителей карельской столицы просят быть внимательными на дорогах. // Фото: скриншот видео dtpptz