Вор стащил аккумулятор из припаркованный машины

Жительница Карелии сообщила о краже в полицию. Она попыталась завести автомобиль, но не вышло. Кто-то стащил аккумулятор. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Подозрение упало на 19-летнего парня, который промышлял ранее подобными вещами. Молодой кондопожанин показал место, где спрятал автомобильный аккумулятор. Донести его до пункта приема металлолома он не успел. Парень вину признал.

Похищенное вернули хозяйке, а в отношении подозреваемого завели уголовное дело. // фото freepik.com/ kaboompics