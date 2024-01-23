23 января 2024, 09:27
Женщина погибла, еще трое ранены в результате нападения волка
Хищника, покусавшего людей в Курганской области, ликвидировали
Волк зашел в населенный пункт и напал на людей в Курганской области, хищника ликвидировали. Инцидент произошел ночью в поселке Курорт Озеро Медвежье.
Хищник покусал четверых. Женщину довезли до больницы в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось. Трое получают медицинскую помощь. Об этом в соцсети сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.
По словам чиновника, это первый случай нападения волка на людей в населенном пункте. Правоохранители сейчас патрулируют территорию поселка. // фото: unsplash.com/ Chris Ensminger