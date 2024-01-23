23 января 2024, 09:39
Общество

Десятки людей пришли проститься с тремя военными в карельском городе

В Сегеже прошла церемония прощания с погибшими на СВО военнослужащими

В Сегеже 22 января прошла церемония прощания с тремя погибшими на СВО военнослужащими. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

Десятки горожан пришли проститься с Денисом Писаревым, Олегом Хомицевичем и Владимиром Безвытновым. Церемония прошла на площади Мира.

Денис Писарев погиб на СВО еще в феврале 2022 года. Двое других военнослужащих - в декабре 2023 года. // Фото администрации Сегежского округа

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