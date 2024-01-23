В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за переменчивой погоды

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям из-за неустойчивых погодных условий в республике.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в РК ожидаются перепады температур и осадки. Это приведет к созданию неблагоприятных дорожных условий - образованию гололеда, снежной шуги. Ухудшится видимость.

Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость, исходя из состояния дорожного покрытия. Стоит избегать резких маневров и экстренного торможения, отметили в ГИБДД. При выполнении обгонов нужно быть крайне внимательными. // Фото: unsplash.com / Cristofer Maximilian