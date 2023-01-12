12 января 2023, 19:16
Происшествия

На «Сортавале» открыли одну полосу движения, ранее там погибли люди

В ГИБДД попросили водителей снижать скорость перед подъездом к месту страшной аварии

На 163-м километре трассы «Сортавала» открыто движение по одной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Напомним, ранее федеральная магистраль была полностью перекрыта в Лахденпохском районе после трагического ДТП, случившегося сегодня днем.

В столкновении автомобилей «Митсубиши» и «Фольксваген» погибли молодые люди из Сыктывкара и Саратовской области. Трагедия произошла в 13:30 в районе поворота на поселок Тиурула. // Фото ГИБДД Карелии

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