12 января 2023, 19:16
На «Сортавале» открыли одну полосу движения, ранее там погибли люди
В ГИБДД попросили водителей снижать скорость перед подъездом к месту страшной аварии
На 163-м километре трассы «Сортавала» открыто движение по одной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Напомним, ранее федеральная магистраль была полностью перекрыта в Лахденпохском районе после трагического ДТП, случившегося сегодня днем.
В столкновении автомобилей «Митсубиши» и «Фольксваген» погибли молодые люди из Сыктывкара и Саратовской области. Трагедия произошла в 13:30 в районе поворота на поселок Тиурула. // Фото ГИБДД Карелии