ДТП унесло жизни водителя из Коми и жительницы Саратовской области

В сегодняшней аварии на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе погибли житель Коми и жительница Саратовской области. Такие данные сообщил в телеграмм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Погибшему мужчине из Сыктывкара было 24, а женщине – 23. Погибшие передвигались на автомобиле «Митсубиши Лансер».

Двух пострадавших из второй машины, «Фольксваген Тиуган», увезли в Сортавальскую ЦРБ.

Напомним, авария произошла 12 января около 13:30 на федеральной трассе «Сортавала» в районе поворота на поселок Тиурула. // фото ГИБДД РК