12 января 2023, 17:02
ДТП унесло жизни водителя из Коми и жительницы Саратовской области
Погибшим на трассе в Карелии было 24 и 23 года
В сегодняшней аварии на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе погибли житель Коми и жительница Саратовской области. Такие данные сообщил в телеграмм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Погибшему мужчине из Сыктывкара было 24, а женщине – 23. Погибшие передвигались на автомобиле «Митсубиши Лансер».
Двух пострадавших из второй машины, «Фольксваген Тиуган», увезли в Сортавальскую ЦРБ.
Напомним, авария произошла 12 января около 13:30 на федеральной трассе «Сортавала» в районе поворота на поселок Тиурула. // фото ГИБДД РК