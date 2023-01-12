12 января 2023, 16:13
Стало известно, кто погиб в аварии на трассе «Сортавала»
Обстоятельства столкновения автомобилей «Митсубиши» и «Фольксваген» устанавливают
12 января около 13:30 на федеральной трассе «Сортавала» столкнулись автомобили «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Тигуан».
Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, унесший жизни двух человек.
По сообщению ведомства, погибли водитель «Митсубиши» и женщина-пассажир. Люди во втором автомобиле пострадали. Водителя и женщину-пассажира госпитализировали. // фото пресс-служба ГИБДД РК