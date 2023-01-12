Стало известно, кто погиб в аварии на трассе «Сортавала»

12 января около 13:30 на федеральной трассе «Сортавала» столкнулись автомобили «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Тигуан».

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, унесший жизни двух человек.

По сообщению ведомства, погибли водитель «Митсубиши» и женщина-пассажир. Люди во втором автомобиле пострадали. Водителя и женщину-пассажира госпитализировали. // фото пресс-служба ГИБДД РК