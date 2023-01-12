Полиция просит петрозаводчан помочь найти мужчину с видео

Камера наблюдения, установленная в сетевом магазине в районе касс, запечатлела мужчину, который может быть причастен к преступлению. По крайней мере так предполагают в полиции Петрозаводска.

Мужчина в кадре может быть причастен к тайному хищению имущества. Судя по дате, запись была сделана днем 26 декабря.

Стражи порядка просят горожан. которые узнали мужчину на видео, звонить им по номеру: 8 953-545-37-48.