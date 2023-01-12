12 января 2023, 17:28
На трассе «Сортавала» перекрыли движение из-за серьезной аварии
В ГИБДД обратились к водителям и разъяснили, как объехать место аварии, унесшей жизни двоих человек
На 163 километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе, где сегодня погибли молодые люди из Сыктывкара и Саратовской области, перекрыто.
Место столкновения автомобилей «Митсубиши» и «Фольгсваген» можно объехать, объяснили в Госавтоинспекции Карелии.
Для легковых автомобилей организован объезд: отворотка 5 км автодороги Куликово-Хийтола - выезд на 165 км автодороги Сортавала. При этом движение грузовиков запрещено. На месте ДТП работают следователи. // фото unsplash.com