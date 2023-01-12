Купленный автомобиль заглох, молодая пара едва не замерзла в Карелии

Молодая пара ехала домой на купленном в соседнем регионе автомобиле, когда в пути внезапно машина заглохгла. Автовладелец не мог починить поломку, машина не заводилась, а мороз крепчал. История разворачивалась ночью на одной из дорог Пудожского района 9 января.

Попавших в беду людей заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС. Они предложили помощь и отбуксировали заглохший авто до дома владельцев, рассказали в пресс-центре регионального МВД. Молодая пара поблагодарила сотрудников полиции за помощь.

«Спасибо большое службе ДПС! А особенно ребятам, которые не проехали мимо в ночь 09.01.2023. В 01:10 и помогли нас дотянуть до места. Еще раз спасибо», - написали они в соцсети. // фото пресс-центр МВД по РК