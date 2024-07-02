На севере Карелии появились необычные свинки

Необычную породу свиней завели Константин и Марина на собственной ферме в городе Кемь. Зверюшки объединили в себе сразу несколько признаков других животных.

Наши новые питомцы — овечьи свинки, две девочки. Возраст 1 месяц. Порода называется венгерская мангалица. Это кудрявошерстная свинья, — рассказывают владельцы фермы.

Свинку мангалицу по праву можно назвать кучерявой радостью. Помимо забавной овечьей внешности поросята наделены собачьей преданностью. Их повадки веселят заводчиков и посетителей кемской фермы. Свинки успешно обживаются на севере, но у них еще нет собственных имен. Марина и Константин просят посетителей фермы помочь придумать клички забавным питомцам.