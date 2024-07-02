Виктор Аверкиев из Пряжинского района погиб в зоне спецоперации

Увы, пришла трагическая весть: погиб Виктор Аверкиев. Как рассказала его супруга, почти месяц назад он звонил, говорил, что его отправляют на передовую, и все может случиться...

И вот пришла печальная новость: Виктор погиб.

Жители Пряжинского района простились с бойцом СВО Виктором Аверкиевым. Его похоронилина малой родине, в Кинелахте.

— Много односельчан пришли проводить нашего земляка в последний путь: родственники, друзья, одноклассники, а так же официальный лица. Его гроб опустили в могилу под залп автоматов почетного караула. Светлая память! — соболезнуют родным Виктора земляки.