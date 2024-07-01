01 июля 2024, 20:59
Самый большой круизный теплоход прибыл в Петрозаводск
«Мустай Карим» сделал остановку в гавани карельской столицы по пути на Валаам
1 июля в столицу Карелии прибыл самый большой круизный лайнер России «Мустай Карим», сообщили в региональном минэкономразвития.
Четырехпалубный теплоход следует из Петербурга в Лодейное Поле затем в Свирьстрой, Петрозаводск, Мандроги, на Валаам и обратно в Санкт-Петербург.
Круиз продолжается шесть дней. Это единственный теплоход класса «река-море» российского производства. На его борту 322 пассажира, а длина теплохода 141 метр. // фото «Петрозаводск говорит»