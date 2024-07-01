В карельском поселке дети играли в игры своих бабушек и дедушек

Забавы детей прошлого века удивили современную детвору.

«В летний солнечный день мы с детьми устроили «Карельские игрища» и многое узнали о том, во что играли дети в старину. Вот какие интересные названия у этих игр: «Яной да Хука» (заяц и волк), «Варой пелдолла» (ворона на поле), «Уголок» (пудожская игра), «Бегуча» (бег, вепсская игра), Хиппа» (погоня), Царь- картошка и многие другие. Для каждой игры была своя считалочка»,

— рассказала сотрудник найстенъярвской библиотеки Оксана Сидорова.

Многие игры оказались очень похожи на современные, но не многие догадаются, что они карельские.

Например, игра «Сеть да рыба» вызвала настоящий восторг у мальчишек и девчонок. Дети разделились на две команды: одни — сети, другие — рыбы. Заводится хоровод. «Рыбы» заходят в хоровод и выходят из него. В какой-то момент водящий кричит: «Веркко» (сеть). И хоровод должен опустить руки вниз. Тот, кто не смог вырваться из круга – попал в сеть, то есть, рыбу выловили.

Вот так отдыхают дети в поселке Найстенъярви: весело и шумно. И если вы услышите: «Имушки, хиппа, бегуча, веркко да калат», знайте, это не заклинание из «Гарри Поттера». Это — игры, в которые играют дети в Найстенъярви, игры старинные и веселые.//фото сообщества Найстенъярвская сельская библиотека в ВК