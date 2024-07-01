Почти на 50 моделях смартфонов перестанет обновляться WhatsApp*

Популярный мессенджер в этом прекратит поддержку на 47 моделях смартфонов. WhatsApp* будет работать в телефонах, но новые функции и обновления будут недоступны.

Ограничения коснутся гаджетов на более ранних версиях операционных систем, чем iOS 12 и Android 5.0, сообщает «Фонтанка». Под ограничения попадут модели от Samsung, Lenovo, Sony, Motorola, Huawei, LG, Apple, ZTE, Moto X, Wiko, THL, Archos и Faea.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена. // фото freepik.com