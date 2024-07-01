МВД установило участников драки в Петрозаводске утром 30 июня

МВД по Республике Карелия установило участников и обстоятельства драки в Петрозаводске ранним утром 30 июня. Была инициирована проверка, в ходе которой установлены участники и обстоятельства происшествия.

30 июня в соцсетях появилась информация о драке, произошедшей ранним утром в центре Петрозаводска. Однако в полицию заявления о причинении телесных повреждений не поступали. Полицейские также выяснили, что в медучреждения города никто не обращался.

Большая часть информации, растиражированной в медиапространстве, не соответствует действительности. Реально ситуация, по версии МВД, выглядела так.

У двоих петрозаводчан 1997 и 1998 года рождения, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт на улице Анохина с посетителями бара. Словесная перебранка на бытовой почве между ранее знакомыми сверстниками переросла в драку, которая была запечатлена камерами видеонаблюдения.

В настоящее время установлены личности участников другой стороны инцидента - все петрозаводчане. Решается вопрос о применении мер процессуального воздействия.

//Фото: скриншот видео CityLink