В Юшкозере с риском для жизни ездят по трухлявому мосту

В старинной карельской деревне Юшкозеро в Калевальском районе мост гниет на глазах, рассказывают в Народном фронте. Местные жители с риском для жизни ездят по переправе, которая соединяет материковую часть деревни с островной. Люди пытаются латать переправу своими силами, покупают доски, заделывают дыры, стягивают бревна скобами, чинят перила.

По программе поддержки местных инициатив жители деревни смогли собрать около 400 тысяч на ремонт моста, более трех миллионов добавили из местного и республиканских бюджетов. В программе они участвовали дважды в 2021 и 2022 годах. В итоге собранных средств хватило на ремонт всего 30 метров деревянной переправы из 100. Но на ремонт оставшихся 70 метров так и не нашлось средств.

«Прошло два года - мост трещит по швам, а людям страшно: ведь по такой переправе не проехать «скорой», пожарным машинам, нельзя привезти дров и очень опасно передвигаться. Жители деревни обратились на прямую линию с президентом РФ»,

- сообщается в паблике народного фронта Карелии.

Активисты народного фронта снова обратились в региональный минтранс с просьбой помочь жителям Юшкозера отремонтировать мост. // фото стоп-кадр