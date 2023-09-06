На севере Карелии цены на автомобильное топливо превысили 70 рублей

Цены на автозаправке в поселке Пяозерский Лоухского района стремятся вверх. За одну ночь цена на топливо взлетело. Литр 92-го продают по 71 рублю, литр 95-го стоит 72. Дизельное топливо стоит 84 рубля за литр.

Как сообщил в своем аккаунте депутат карельского парламента Андрей Монастыршин, в федеральной антимонопольной службе пяозерцам сообщили, что цена в пределах рынка.

В поселке нет общественного транспорта, а ближайшая заправка находится в Калевале в 80 км. // фото freepik.com