Тараканы сбежались на выпечку в магазине известной торговой сети

Посетители магазина известной торговой сети на Древлянке возмущены тем, что по стеллажам с выпечкой снуют усатые, коричневые тараканы.

Фотографии насекомых на ценниках пирожков и пластиковых перегородках появились в VK-паблике «Весь Петрозаводск».

«Почему не закрывают на травлю? Сколько еще надо фото и видео, чтобы этим магазином занялись?»

- недоумевает автор снимков.

В комментариях пользователи стали писать, что перестали ходить в этот магазин и приобретать там хлеб. По словам комментаторов, тараканы бегают и в других магазинах сети. Они указали конкретные адреса: Древлянка, 18; Финский проезд, 6; Интернационалистов, 13; Лососинское шоссе, 38.

«У них во всех магазинах тараканы, на Невском толпами бегают! Санитарному надзору и прокуратуре никакого дела нет!» - написала петрозаводчанка. // фото «Петрозаводск говорит»