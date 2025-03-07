На сельскую библиотеку неожиданно обрушился книгопад

Неожиданный книгопад случился в библиотеке поселка Эссойла. Глава Карелии и местные власти подарили новую литературу сельским читателям.

По прогнозам, книгопад в сельской библиотеке должен был случиться немного позже. Власти Пряжинского района планировали пополнить литературой книжные стеллажи только во второе полугодие этого года.

Получить приятный подарок для сельских читателей помогла неравнодушный библиотекарь эссойльской библиотеки Вера Шиманчик. Под одним из постов на странице главы Карелии она написала:

«Хотелось бы уточнить, когда будет финансирование на приобретение книг из бюджета района для библиотек? Последний раз это делалось в 2020 году. План по книговыдаче и посещениям увеличивается с каждым годом, и наш район пока на хорошем счету по показателям. Но это только за счет активной работы библиотекарей и дарителей со всей России. В прошлом году было обещано 100 тысяч рублей, но увы…»

Работники книжкиного дома очень удивились, когда через пару часов с Верой Михайловной связалась пресс-служба главы Карелии и попросила предоставить список желаемой литературы. Уже через несколько дней коробки с новыми изданиями были доставлены в Эссойльскую библиотеку.

«Тут и современные авторы, классическая и детская литература. Отрадно, что органы власти реагируют на обращения граждан, что подчеркивает их ответственность и готовность работать для улучшения жизни людей»,

— поспешил поблагодарить чиновников библиотечный работник.

Библиотекари своими силами стараются обновить библиотечный фонд. Они участвуют в акциях, где библиотеки имеют возможность получить книги бесплатно, также принимают в дар литературу от читателей, иногда закупают книжки на свои сбережения.

К слову, библиотекари самостоятельно создают условия для комфортного пребывания читателей в библиотеке. Например, в Эссойле сейчас проходит реконструкция выставочного зала.

Женщины самостоятельно делают косметический ремонт, на собственные сбережения закупили материал: обои, краску, саморезы, валики, кисточки и прочие «нужности». Панели для стен помогла приобрести депутат Законодательного собрания Ольга Шмаеник.

Энтузиасты самостоятельно обновили мебель в отделах библиотеки. Стоит уточнить, что на новую мебель денег в библиотеки не выделяли очень давно, кажется, со времен каменного века. За старую обстановку приходилось краснеть не раз.

Сейчас в просторной эссойльской библиотеке появились новые шкафчики, пеналы и книжные полки, которые были привезены от дарителей из Петрозаводска. Для помощи в транспортировке и сборке шкафов библиотекари подключили своих мужей. Так, общими стараниями книжкин дом приобретет новый облик. После небольшого косметического ремонта библиотекари мечтают обновить мебель в детском уголке и купить пылесос.