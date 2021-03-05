На Сегежском ЦБК прошло заседание Общественного совета по экологии

В Сегеже состоялось заседание Общественного совета по экологии при администрации Сегежского муниципального района. 5 марта общественный орган контроля за окружающей средой, созданный по инициативе АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, входит в АФК «Система»), собрался в выездном формате на градообразующем предприятии.

Для общественников и представителей районной администрации была организована ознакомительная экскурсия на целлюлозно-бумажное производство.

Об истории флагмана, ходе и масштабе его реконструкции, экологической программе гостям предприятия рассказал Главный технолог Службы технологии производства Владимир Нохрин.

Он обратил внимание членов Совета на подготовительные работы к замене морально устаревшего оборудования химкорпуса на новое, отвечающее наилучшим доступным технологиям. Готовы металлоконструкции для ремонта содорегенерационного котла (СРК-2) и замены электрофильтра, идет реконструкция корпуса цеха каустизации и регенерации извести (ЦКРИ).

Основная задача реконструкции и замены оборудования на СРК и ЦКРИ – минимизация любого влияния производства на состояние окружающей среды и параллельно наращивание производительности за счет новейших технологий,

- отмечает Владимир Нохрин.

В ходе экскурсии члены Общественного экологического совета смогли осмотреть все этапы производства бумаги. Делегация посетила лесоподготовительный и варочный цеха, познакомилась с работой БДМ-11, современной бумагоделательной машины концерна Voith. На конвертинговом производстве ООО «Сегежская упаковка» эко-активисты увидели, как рулон бумаги превращается в высокопрочный мешок. Экскурсию по «Сегежской упаковке» провел начальник производства Николай Скоробогатов.

После знакомства с производством новый Генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Алексей Паньшин поделился с членами Экологического совета планами и перспективами развития предприятия.

2021 год – особенный, к осени ситуация изменится кардинально. В марте на капитальный ремонт будет остановлен СРК-2. Все оборудование закуплено и доставлено на комбинат. После замены электрофильтра предприятие выйдет на следующую стадию развития,

- говорит гендиректор.

По его словам, будет проведена еще модернизация СРК-3 и реконструкция потоков каустизации и регенерации, продолжатся масштабные работы на станции биологической очистки и ряде других объектов. Коснулся Алексей Паньшин и проблемы утилизации дурнопахнущих газов. Он заметил, что команда опытных специалистов работает над решением этого вопроса, изучая различные варианты, но главный шаг уже сделан – проведен технический аудит, в ходе которого определены параметры всех точек образования ДПГ.

В завершение выездного заседания Генеральный директор СЦБК Алексей Паньшин заверил эко-актив Сегежского района, что комбинат продолжит информировать Совет обо всех этапах и результатах реализации экологической программы.