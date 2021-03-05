Жительница Карелии отсудила у коммунальщиков компенсацию после падения

Жительница Сегежского района судилась с магазином из-за полученных травм. Как следует из материалов дела, при подходе к магазину в многоквартирном доме женщина поскользнулась и упала.

При падении женщина ударилась о поручни при входе на крыльцо в магазин, а потом о землю. В результате она получила травму головы и лица. Женщина обратилась в суд.

В результате суд привлек к ответственности управляющую компанию, которая не обеспечила надлежащее содержание территории.

Суд взыскал с управляющей организации в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда. Правда, ее размер не разглашается. (фото 3dnews.ru)