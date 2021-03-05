Пенсионный фонд ждет от жителей Карелии вопросов

Во вторник, 9 марта, Пенсионный фонд Карелии проведет горячую линию по вопросам пенсионного законодательства.

На вопросы будет отвечать руководитель отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Лариса Степанова.

Жители республики смогут задать вопросы с 11 до 13 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00. (фото admmegion.ru)