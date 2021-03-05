Светофоры перестанут работать в центре Петрозаводска

Во вторник, 9 марта, на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина в карельской столице временно не будут работать светофоры. Об отключении водителей предупредили в администрации Петрозаводска. Неудобства связаны с ремонтными работами на оборудовании электросетей.

Светофоры не будут работать с 9 до 12 часов. Движение на перекрестке будет обеспечивать регулировщик.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными. (фото altai-republic.ru)